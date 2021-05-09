إقتصاد

أبو شقرا يطالب المحطات بفتح أبوابها.. "التوزيع مستمر"

Lebanon 24
09-05-2021 | 10:03
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بعد الزحمة التي شهدها لبنان اليوم الاحد بسبب معلومات حول رفع الدعم عن المحروقات، قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ"الجديد": "نحن كموزعي محروقات لم نبلغ بقرار رفع الدعم وتواصلنا مع الشراكات المستوردة وأكدوا لنا أن لا قرار".
وطلب من جميع المحطات فتح أبوابها وتوزيع المحروقات لأن تهافت الناس سبب أزمة كبيرة والشركات ستستمر بتوزيع المحروقات غداً.
وأضاف: "هناك إشاعات تبث عن رفع الدعم عن المحروقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي لكن ليس هناك قرار بهذا الامر وهذا مختلف عن موضوع المستلزمات الطبية".
 
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