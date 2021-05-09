من أين نأتي بالمال لدعم البطاقة التمولية؟

كتبت باولا عطية في "نداء الوطن": أتت البطاقة التمويلية متأخرة سنتين، بعد أن شارف الاحتياطي على النفاد وهُربت البضائع المدعومة وخُزن بعضها الآخر ليتم بيعه لاحقا على سعر صرف السوق الموازية أو ما يعرف بالسوق السوداء، من دون ذكر السلع غير الأساسية التي دعمت كمبيضات القهوة والنيسبرسو وشفرات الحلاقة والكريم باري والكاجو، فلو اعتمدت هذه البطاقة منذ بداية الازمة وارتكزت على السلع الأساسية كالحبوب والطحين والحليب والأدوية والمحروقات وحصرت بالعائلات الأكثر فقراً والعائلات المحتاجة فعلاً بناء على دراسات دقيقة تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العسكرية، لكنا تجنبنا الكثير من الويلات واستطعنا الحفاظ على الاحتياطي والدعم لمدة أطول.ما مضى قد مضى أمّا اليوم فالسؤال الأهم هو من أين نأتي بالمال لدعم البطاقة؟ وفق المعطيات الأولية قد تموّل هذه البطاقة من مال قطري أو من احتياطي المركزي، إلا أنّ الاحتمال الأول وبحسب الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان "بعيد المنال حيث لم يصدر حتى الآن أي اعلان قطري رسمي بهذا الخصوص".أمّا عن الاحتمال الثاني فيوضح أبو سليمان في حديث لـ"نداء الوطن" أنّ "الأموال القابلة للاستخدام لدى مصرف لبنان شارفت على الانتهاء وهي بضع مئات الملايين التي لا تكفي لبنان لأكثر من شهر، وتتراوح قيمتها بين الـ 200 والـ 300 مليون دولار كحد أقصى، حيث كشف المعنيون أن قيمة المبلغ المتبقي لآخر حزيران هي 400 مليون دولار، ما قد يستدعي استخدام أموال الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان وهي أموال المودعين والتي لا تتجاوز الـ 16 مليار دولار فيما كان يكلفنا دعم السلع 6 مليار دولار في السنة الواحدة وبالتالي في حال استخدام هذه الأموال فإنها لن تكفي لبنان لأكثر من سنتين (مع الأخذ بالاعتبار احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار) ونكون بالتالي استنزفنا الاحتياطي حتى الرمق الأخير من دون إيجاد حلول بديلة، سائلاً ما العمل حينها؟".وعن عواقب استخدام أموال الاحتياط يجيب أبو سليمان "لا يحق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة استخدام هذه الأموال فهي توظيفات المصارف الإلزامية لدى المصرف المركزي وتعود ملكيتها للمودعين وفي حال استخدمت هذه الاموال يقول الحاكم إنه من الممكن ان يتم رفع دعاوى قضائية على مصرف لبنان"، لافتا إلى انّ "نقيب المحامين ملحم خلف حذّر من استعمال الاحتياط الالزامي مهدداً برفع دعاوى قضائية".واعتبر أبو سليمان أنّ "البطاقة غير قابلة للتطبيق ولن يتم العمل بها فمن أين سيؤمنون المال؟"، لافتاً إلى أنّ الحلّ يبدأ "بتشكيل حكومة وبدء المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد لندخل عملات صعبة الى لبنان وهذه الأخيرة مشروطة بالإصلاحات وهي إعادة هيكلة المصارف وكهرباء لبنان والقطاع العام ومصرف لبنان، ما سيؤدي الى تخفيف حجم الدين وتأمين انفاق استثماري في البنى التحتية والدعم، أما ما نعيشه اليوم فهو سياسة الهروب الى الامام حيث ان كل الطرق ستؤدي الى النتيجة نفسها: المزيد من الانهيار وغلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي".