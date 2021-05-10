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إقتصاد
محطات البنزين في النبطية رفعت خراطيمها
Lebanon 24
10-05-2021
|
09:31
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امتنعت كل محطات المحروقات في النبطية عن تزويد السيارات بمادة البنزين، ورفعت خراطيمها بحجة أن الشركات لم تزودها بالمادة، ما انعكس سلبا على أعمال المواطنين وعلى الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.
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البنزين
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