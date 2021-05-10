محطات البنزين في النبطية رفعت خراطيمها

امتنعت كل محطات المحروقات في النبطية عن تزويد السيارات بمادة البنزين، ورفعت خراطيمها بحجة أن الشركات لم تزودها بالمادة، ما انعكس سلبا على أعمال المواطنين وعلى الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة.