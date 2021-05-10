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إقتصاد
مع بداية الأسبوع.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
10-05-2021
|
10:37
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افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "12350 - 12420" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
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