إقتصاد

في مصر... نسب التضخم تتراجع بنسبة 4.4%

Lebanon 24
10-05-2021 | 13:00
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تراجع معدل التضـخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية خلال شهر إبريل 2021 إلى أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر، متأثراً بانخفاض أسعار الأغذية.

وسجل معدل التضخم 4.4% في إبريل الماضي، مقابل 5.9% لنفس الشهـر من العام السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الإثنين.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 112.2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر مارس من نفس العام.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.8%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%، كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.9% ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 5.2%.

فيما يتعلق بالتغير السنوي لمعدل التضخم في شهر إبريل 2021، فقد تأثر بانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.6% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسة 19.6% بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 28.9% ومجموعة الدرنيات بنسبة 8.3% حيث انخفضت أسعار البطاطس بنسبة 8.2%.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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