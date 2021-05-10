في الشرق الاوسط... تراجع ملحوظ للانفاق العسكري

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أنَّ إجمالي الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط انخفض بنسبة 6.5% ليصل إلى 143 مليار دولار، في العام الماضي 2020، فيما ارتفع الإنفاق عالميا إلى 1.981 تريليون دولار بزيادة 2.6% مقارنة بعام 2019.أورد تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام عن منطقة الشرق الأوسط والبلدان المصدِّرة للنفط ما يلي:8 من الدول التسع الأعضاء في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) التي حصل المعهد على الأرقام الخاصة بها قامت بتخفيض إنفاقها العسكري في عام 2020.انخفض إنفاق المملكة العربية السعودية بنسبة 10%، والكويت بنسبة 5.9%. كما خفَّضت البحرين، وهي دولة مصدِّرة للنفط من خارج "أوبك"، إنفاقها بنسبة 9.8%.البلدان التي شهدت أكبر زيادة في العبء العسكري كانت من بين أكبر 15 دولة إنفاقاً في عام 2020، ومن بينها المملكة العربية السعودية (+0.6 نقطة مئوية)، وروسيا (+0.5 نقطة مئوية)، وإسرائيل (+0.4 نقطة مئوية)، والولايات المتحدة الأمريكية (+0.3 نقطة مئوية).