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إقتصاد
في الشرق الاوسط... تراجع ملحوظ للانفاق العسكري
Lebanon 24
10-05-2021
|
08:00
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كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أنَّ إجمالي الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط انخفض بنسبة 6.5% ليصل إلى 143 مليار دولار، في العام الماضي 2020، فيما ارتفع الإنفاق عالميا إلى 1.981 تريليون دولار بزيادة 2.6% مقارنة بعام 2019.
أورد تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام عن منطقة الشرق الأوسط والبلدان المصدِّرة للنفط ما يلي:
8 من الدول التسع الأعضاء في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) التي حصل المعهد على الأرقام الخاصة بها قامت بتخفيض إنفاقها العسكري في عام 2020.
انخفض إنفاق المملكة العربية السعودية بنسبة 10%، والكويت بنسبة 5.9%. كما خفَّضت البحرين، وهي دولة مصدِّرة للنفط من خارج "أوبك"، إنفاقها بنسبة 9.8%.
البلدان التي شهدت أكبر زيادة في العبء العسكري كانت من بين أكبر 15 دولة إنفاقاً في عام 2020، ومن بينها المملكة العربية السعودية (+0.6 نقطة مئوية)، وروسيا (+0.5 نقطة مئوية)، وإسرائيل (+0.4 نقطة مئوية)، والولايات المتحدة الأمريكية (+0.3 نقطة مئوية).
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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