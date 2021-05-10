إقتصاد

بفضل لقاح كورونا.. "بيونتك" تسجل أرباحا خيالية

Lebanon 24
10-05-2021 | 14:00
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أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية للأدوية عن صافي ربح قدره 1,13 مليار يورو (1,37 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام على خلفية الإيرادات القوية من لقاح فيروس كورونا.

وارتفعت الإيرادات المقدرة للشركة إلى أكثر من 2 مليار يورو للفترة من كانون الثاني إلى آذار، مقارنة مع 28 مليون يورو فقط في الفترة نفسها من العام الماضي.

وطورت "بيونتك" لقاحا يستخدم على نطاق واسع في العالم ضد كورونا مع الشريك الأميركي، شركة "فايزر"، التي تمتلك حقوق التسويق والتوزيع في معظم أنحاء العالم.

وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة ماينتس مقرا لها، إن إيراداتها تضمنت أكثر من 1,75 مليار من إجمالي الأرباح من مبيعات اللقاحات في مناطق شركة "فايزر"، وحوالي 200 مليون من المبيعات للعملاء في منطقتها.

وارتفعت أسهم "بيونتك" بأكثر من 8% لتصل إلى 198,55 دولارا في تعاملات ما قبل السوق في بورصة "ناسداك" اليوم الإثنين.

وتمثل النتائج تحولا كبيرا للشركة، التي منيت بخسارة صافية قدرها 53 مليون يورو في الربع الأول من عام 2020.

وفي أوائل العام الماضي عندما بدأ الوباء، تحولت "بيونتك" من البحث عن علاجات للسرطان إلى تطوير لقاح ضد كوفيد – 19.

وعلى غرار منافستها "موديرنا"، يستخدم لقاح الشركة تقنية الحمض النووي الريبوزي لتهيئة جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الفيروس.
المصدر: روسيا اليوم
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