بعد صدمة الوظائف في أميركا... الدولار يستعيد عافيته

هوى الدولار لأقل مستوى في أكثر من شهرين مقابل عملات رئيسية أخرى، اليوم الاثنين، بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال في الولايات المتحدة، ما حمل المستثمرين على تقليص توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة، فيما يتحول التركيز لبيانات التضخم التي تصدر هذا الأسبوع.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، إلى 90.259 بعدما نزل إلى 90.128 لأول مرة منذ 26 شباط في وقت سابق من الجلسة.
وكان الجنيه الإسترليني أكبر الرابحين بين العملات الأكثر تداولا، إذ ارتفع 0.5 في المئة لأعلى مستوى منذ 25 شباط رغم تصريح زعيمة اسكتلندا بأن إجراء استفتاء آخر من أجل الاستقلال حتمي بعد فوز حزبها المدوي في الانتخابات.