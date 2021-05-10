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إقتصاد
قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
10-05-2021
|
22:33
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سجل سعر الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ بلغ 12500 ليرة لبنانية للمبيع و 12550 ليرة لبنانية للشراء.
يشار إلى أن الدولار تراوح صباحاً بين 12350 - 12420 ليرة لبنانية .
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