قفزة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية، مساء اليوم، إذ بلغ 12500 ليرة لبنانية للمبيع و 12550 ليرة لبنانية للشراء.



يشار إلى أن الدولار تراوح صباحاً بين 12350 - 12420 ليرة لبنانية .