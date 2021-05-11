ازمة البنزين مستمرة في النبطية

امتنعت العديد من المحطات في النبطية عن تزويد السيارات بمادة البنزين باستثناء واحدة وقفت امامها السيارات في طوابير ثلاثة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



بدوره، ارسل محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه دراجين في قوى الامن الداخلي لتنظيم الازدحام على محطات المحروقات.