تغيّر بأسعار البنزين في السعودية.. هذه التفاصيل (صورة)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أسعار البنزين الجديدة في جميع مناطق المملكة لمدة شهر يبدأ اليوم الثلاثاء 11 أيار 2021، وذلك بعد المراجعة الدورية الشهرية.



وبحسب ما أعلنته شركة أرامكو فإن سعر بنزين 91 لشهر أيار 2.08 ريال، بنزين 95 يبلغ 2.23 ريال، الديزل 0.52 ريال، الكيروسين 0.70 ريال، و0.75 لغاز البترول المسال.



وتقوم أرامكو بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.ويبلغ سعر لتر بنزين 91 في السعودية حالياً 1.99 ريال، ولتر بنزين 95 يبلغ سعره 2.13 ريال، فيما يبلغ سعر لتر الديزل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، ولتر غاز البترول المسال 0.75 ريال.



كانت شركة أرامكو السعودية، قد نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.



وأبرمت الشركتان كذلك اتفاقية للاستحواذ على 270 محطة خدمة، وأسطول من صهاريج نقل الوقود في المملكة تحمل العلامة التجارية (سهل). وتنوي الشركتان تغيير العلامة التجارية لهذه المحطات في المستقبل.