دولار السوق الموازية مساءً...هذا ما سجّله

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 12550 و12625 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 12625 و12675 ليرة لبنانية للدولار الواحد.