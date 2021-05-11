21
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية مساءً...هذا ما سجّله
Lebanon 24
11-05-2021
|
15:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء ما بين 12550 و12625 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحًا ما بين 12625 و12675 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
مواضيع ذات صلة
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
12/05/2021 02:41:59
12/05/2021 02:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
منصة مصرف لبنان ستخدم 3 أهداف.. ماذا عن سعر الدولار عليها؟
Lebanon 24
منصة مصرف لبنان ستخدم 3 أهداف.. ماذا عن سعر الدولار عليها؟
12/05/2021 02:41:59
12/05/2021 02:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار في لبنان للأيام القادمة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار في لبنان للأيام القادمة.. ارتفاع أم هبوط؟
12/05/2021 02:41:59
12/05/2021 02:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحطّم أحلام اللبنانيين.. قصّة تاتيانا شاهد على ذلك!
Lebanon 24
الدولار يحطّم أحلام اللبنانيين.. قصّة تاتيانا شاهد على ذلك!
12/05/2021 02:41:59
12/05/2021 02:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
الأكثر قراءة
سعره يتخطى الـ 5000 دولار.. شاهدوا فستان سيرين عبد النور الذهبي المميز (فيديو)
Lebanon 24
سعره يتخطى الـ 5000 دولار.. شاهدوا فستان سيرين عبد النور الذهبي المميز (فيديو)
02:00 | 2021-05-11
11/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تراعي مشاعر غيرها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تراعي مشاعر غيرها.. هل أنت من بينها؟
02:00 | 2021-05-11
11/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. صخرة في البحر تقتل "جو" ابن الـ19 عاماً (صورة)
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. صخرة في البحر تقتل "جو" ابن الـ19 عاماً (صورة)
14:38 | 2021-05-11
11/05/2021 02:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
Lebanon 24
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
05:00 | 2021-05-11
11/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ هام من "قوى الأمن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ هام من "قوى الأمن".. هذا ما جاء فيه
11:56 | 2021-05-11
11/05/2021 11:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:16 | 2021-05-11
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
11:00 | 2021-05-11
المفاوضات النووية... ما علاقة المصارف؟
10:21 | 2021-05-11
كم بلغ دولار السوق الموازية عصر اليوم؟
09:00 | 2021-05-11
النمو السكاني في الصين يتراجع... ما هي الاسباب؟
07:00 | 2021-05-11
تغيّر بأسعار البنزين في السعودية.. هذه التفاصيل (صورة)
06:00 | 2021-05-11
"بيونتيك" تختار هذه الدولة الآسيوية لإنشاء مصنع للقاح كورونا
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
12/05/2021 02:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
12/05/2021 02:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
12/05/2021 02:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact