24
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أسواق البالة.. كيف قلب الانهيار نمط استهلاك اللبنانيين؟
Lebanon 24
12-05-2021
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جنى الدهيبي في "الجزيرة": يحل عيد الفطر، مع بدء العد العكسي لعملية رفع الدعم عن السلع الأساسية المستوردة (كالمواد الغذائية والمحروقات والأدوية) الذي توفره الحكومة عبر مصرف لبنان، بحجة استنزاف ما لدى الأخير من احتياطي بالعملات الصعبة.
ويترقب اللبنانيون قفز الأسعار لمستويات لا سقف لها بعد رفع الدعم، وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد بالسوق السوداء الذي يتحكم بقيمة العملة الوطنية 12 ألفا و700 ليرة (سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة).
هذه التحولات الطارئة على نمط عيش اللبنانيين -بعد أن صار أكثر من نصفهم فقراء وفقا للتقديرات الدولية- دفعت كثيرين للبحث عن سبل بديلة للتكيف مع أزمتهم التاريخية، ولعل لجوء ما صار يُعرف بـ "فقراء لبنان الجدد" إلى أسواق البالة، هو أحد الأدلة الدامغة على ذلك.
فعليا، استعادت أسواق البالة زخمها ونشاطها بعد الأزمة الاقتصادية، رغم شكاوى العاملين فيها. وتاريخيا، تعود ظاهرة انتشار البالات إلى ما قبل الحرب الأهلية عام 1975، وتعتبر طرابلس من أقدم المدن اللبنانية في هذا المجال، إذ بدأت تنتشر بالاتها في خمسينيات القرن الماضي، وفق ما يشير بعض التجار العاملين فيها.
ويشتري تجار "البالة" بضائعهم بالكيلوغرام، ويتراوح سعره بين نصف دولار و20 دولارا، حسب نوعية البضائع، وأغلاها ثمنا تكون تلك المصنفة من فئة "الكريم" أي الأقرب للبضائع الجديدة، وفق الكلاس.
المصدر: الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
بيانٌ هام من "قوى الأمن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ هام من "قوى الأمن".. هذا ما جاء فيه
11:56 | 2021-05-11
11/05/2021 11:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. صخرة في البحر تقتل "جو" ابن الـ19 عاماً (صورة)
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. صخرة في البحر تقتل "جو" ابن الـ19 عاماً (صورة)
14:38 | 2021-05-11
11/05/2021 02:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
14:16 | 2021-05-11
11/05/2021 02:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
منع الخروج والولوج الى الشوارع خلال العيد.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
منع الخروج والولوج الى الشوارع خلال العيد.. اليكم التفاصيل
10:45 | 2021-05-11
11/05/2021 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان: هذا هو أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
المفتي دريان: هذا هو أول أيام عيد الفطر
13:34 | 2021-05-11
11/05/2021 01:34:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2021-05-12
أسعار الذهب تتراجع.. إليكم التفاصيل
04:07 | 2021-05-12
توضيح من وزارة الصناعة حول زيارة حب الله إلى شركة "EV ELECTRA"
04:00 | 2021-05-12
بسبب التصعيد في غزة.. بورصة تل أبيب تتراجع
02:00 | 2021-05-12
كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
01:30 | 2021-05-12
بينها 3 دول عربية... بلدان تحظر تداول العملات الرقمية
00:30 | 2021-05-12
"بنك الأغنياء".. ثروات بالمليارات وراتب الموظف 22 مليون دولار!
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
12/05/2021 13:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
12/05/2021 13:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
12/05/2021 13:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact