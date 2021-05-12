بـ93.1 مليون دولار... بيع لوحة "إن ذيس كايس"

بيعت لوحة "إن ذيس كايس" لجان ميشال باسكيا اليوم لقاء 93,1 مليون دولار في مزاد نظمته دار "كريستيز" في نيويورك، وهو ثاني أعلى سعر للرسام النيويوركي.وتصور هذه اللوحة التي يبلغ قياسها 1,98 مترا 1,87 مترا ورسمت عام 1983 جمجمة على خلفية حمراء. وقد بيعت بمبلغ 81 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 93,1 مليون دولار بعد إضافى الرسوم والعمولات، وهو يفوق بكثير تقديرات "كريستيز" البالغة 50 مليون دولار.إلا أن الرقم القياسي للوحات باسكيا (1960-1988) لا يزال للوحة بعنوان "إنتايتلد" تمثل أيضا جمجمة، وبيعت لقاء 110,5 ملايين دولار في ايار 2017 في مزاد لدار "سوذبيز" في نيويورك.وكان سعر لوحة "إن ذيس كايس" التي بيعت اأمس لم يتعد 999500 دولار في مزاد أقيم في تشرين الثاني 2002، أي أن السعر الجديد تضاعف مئة مرة على الأقل في نحو 20 عاما، وهو ما يشير إلى أن مكانة باسكيا تعززت.