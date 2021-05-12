إقتصاد

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

Lebanon 24
12-05-2021 | 15:00
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع طفيف لسعر الدولار.

وقالت شبكة "سي إن بي سي"، إن تراجع الذهب يأتي قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار، فيما صعد مؤشر الدولار 0.3%، ما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في السياق ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، ما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2945.02 دولار للأونصة، كما تراجعت الفضة 0.9% إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5% ليسجل 1229.02 دولار.


وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا، يوم السبت الماضي، إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.

وقالت شبكة "سي إن بي سي"، إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 1%، بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في نيسان، سرّع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

المصدر: سبوتنيك
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