نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز طالبت برفع الجعالة.. ماذا في التفاصيل؟

طالب رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، في بيان، "برفع جعالة موزعي الغاز المنزلي الحالية والمثبته من قبل وزارة الطاقة بحدود 2400 ليرة حين كان سعر صرف الليرة اللبنانية على عملة الدولار الاميركي 1500 ل.ل.، وبالتالي لم تلحظ هذه الجعالة اية زيادة منذ حينه".واعتبر زينون "ان موزعي الغاز المنزلي يستحقون هذه الزيادة لانهم يتحملون اعباء كبيرة نتيجة عملية التوزيع المعقدة والتي تبدأ بتعبئة القوارير داخل شركات الغاز ومن ثم تحميلها وتوزيعها الى المتاجر والمنازل على الاراضي اللبنانية كافة من الساحل الى اعالي الجبال، وتضاف اليها اجور النقل والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل ورسوم الميكانيك. كل هذه العملية والتي طرأ عليها زيادات خيالية نتيجة انهيار العملة الوطنية وتداعياتها الكارثية على ارتفاع الاسعار لا سيما قطع مركبات النقل".وأشار الى أن النقابة كانت قد تقدمت من وزارتي الطاقة والاشغال العامة منذ اكثر من شهرين بكتب لزيادة الجعالة، مرفقة بالمذكرة المطلبية التي رفعتها نقابات موزعي الغاز بشأن رفع الجعالة والتي كانت قيمتها على اساس دولار 1500ل.ل. ( 1.60 دولار وستين سنت اميركي)، واليوم اصبحت 0.18 سنت".وطالب زينون وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر "بزيادة الجعالة لانصاف موزعي الغاز بمطلب محق تفاديا للجوء الى الاضراب العام في القطاع، والذي من المقرر تنفيذ اول مرحلة تصعيدية منه الاثنين في 17/5/2021 بحيث ستكون هناك وقفة احتجاجية امام وزارة الطاقة عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر".