لا أزمة بنزين بل تقنين للمادة.. وهذا ما كشفه أبو شقرا عن رفع الدعم

أعلن ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" انه أجرى "إتصالات مع المعنيين في الدولة، ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأكدوا جميعا ان ليس هناك من رفع للدعم في الوقت الحاضر بدون خطة بديلة".وطمأن ابو شقرا بأن "كميات مادة البنزين متوفرة لدى الشركات حسب الإتفاقيات والعقود"، موضحا ان "الزحمة على المحطات في الآونة الأخيرة، مردها الشائعات الى تسربت عن رفع الدعم، ما تسبب بحالة من الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا على محطات الوقود التي لم تتمكن امام ضخامة الطلب على الوقود، من تلبية الحاجات المطلوبة".وقال: "اليوم تأكدنا ان هناك بواخر تفرغ حمولاتها في خزانات الشركات المستوردة"، داعيا المواطنين الى "التروي وعدم الخوف"، مشيرا الى "ان كميات البنزين متوفرة هذا الاسبوع، وسنؤمن كميات أخرى في الأيام المقبلة"، مؤكدا "عدم وجود أزمة محروقات، انما تقنين لهذه المادة بسبب شح الدولار وعدم فتح الاعتمادات".وشكر ابو شقرا الشركات التي تتعاون مع الموزعين والمحطات، ودعا الشركات الأخرى الى التعاون لما فيه مصلحة المواطن".وردا على سؤال، قال ابو شقرا: "اذا لم يكن هناك من سقف للدولار من خلال المنصة التي اعلن عنها فإننا سنبقى نعمل في المجهول".وتوجه ابو شقرا بأحر التهاني للبنانيين بحلول عيد الفطر السعيد، متمنيا ان يلهم الله بعض المسؤولين ليعملوا على ايجاد الحلول للازمات المتفاقمة في البلاد والتي تهدد الوطن وكيانه".