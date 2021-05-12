عملة الـ"إيثريوم".. قيمتها وصلت إلى نصف تريليون دولار

ارتفعت عملة "إيثريوم"، ثاني أغلى عملة رقمية في العالم، بنسبة 10٪ تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 4350 دولارًا.وفقًا لأحدث البيانات التي نشرها Coinmarketcap، تمتلك Ethereum الآن قيمة سوقية تزيد عن 500 مليار دولار. وأصبحت بذلك ثاني عملة مشفرة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى هذا الحد.وقد باتت Ethereum الآن أكثر قيمة من بنك الاستثمار الرائد في العالم JPMorgan، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة JPMorgan Chase حاليًا حوالي 480 مليار دولار.وشهدت "إيثريوم" ارتفاعًا منذ بداية عام 2021، وتجاوزت العملة المشفرة القيمة السوقية لبنك أوف أميركا وباي بال في وقت سابق من هذا العام.وكان كبار أصحاب المصلحة في Ethereum نشطين خلال الأسبوع الماضي. وهذا الانفجار في النشاط الذي بدأ في 3 مايو كانت له علاقة كبيرة بالارتفاع إلى مستوى 4200 دولار الذي كسرته العملة المشفرة، بحسب ما ذكرته شركة التحليلات Santiment على "تويتر".حالياً، أصبحت "إيثريوم" تهيمن على حصة 19.6% من سوق العملات المشفرة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.أحدث ارتفاع في أسعار "إيثريوم" جعل Vitalik Buterin، الشريك المؤسس لعملة Ethereum، واحدًا من أصغر أصحاب المليارات في عالم العملات المشفرة بعد أن وصلت حيازته إلى ما يقرب من 1.4 مليار دولار من حيث القيمة.