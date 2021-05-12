اقبال على شراء الذهب

ارتفعت مشتريات المجوهرات الذهبية بنسبة 52% عالميا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت بدء تفشي جائحة كورونا.



نمت مشتريات السعودية ومصر من المجوهرات الذهبية 13% و4% على التوالي، فيما تراجعت في الإمارات بنسبة 12%.