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إقتصاد
عشية عيد الفطر هذا ما سجله الدولار عصراً.. ترقب حذر
Lebanon 24
12-05-2021
|
16:27
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عشية عيد الفطر المبارك، سجل سعر الدولار في السوق الموازية 12625 - 12675. وكان قد تم التداول صباح الاربعاء بتسعيرة للدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 12680 - 12730 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
ويتساءل مواطنون ما إذا كانت هذه التسعيرة ستبقى مستقرة خلال ايام العيد، أم انها سترتفع على الوقع الجنوني لارتفاع اسعار المواد الاساسية والغذائية الاستهلاكية.
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