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إقتصاد
ذي قار تطلب استثناءها من قرار "أوبك+" لتخفيض الإنتاج
Lebanon 24
12-05-2021
|
16:00
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طالبت محافظة ذي قار جنوبي العراق الحكومة الاتحادية باستثنائها من قرار تخفيض النفط الصادر عن مجموعة "أوبك+" للدول المنتجة للنفط.
وجاء في نصف ثيقة صادرة عن المحافظة: "استنادا إلى قرار مجلس النواب العراقي المرقم (17) لسنة 2019 والذي اعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة ولكون التخفيض يؤثر بصورة مباشرة على العائدات المالية للمحافظة ومبالغ البترودولار والمنافع الاجتماعية، يرجى التفضل بالموافقة على استثناءنا من التخفيض".
وأظهرت الوثيقة مطالبة المحافظة بتعويض من بقية الحقول النفطية (خارج المحافظة) كون نسب التخفيض فيها قليلة مقارنة مع نسب الإنتاج.
وفي وقت سابق، أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار التزام بلاده بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج.
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