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إقتصاد
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
12-05-2021
|
15:15
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء ما بين 12650 ليرة للشراء و12725 ليرة لبنانية للدولار الواحد للمبيع، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12600 و12700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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