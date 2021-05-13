كم تحتاج من المال لتكون سعيدا؟ دراسة تكشف

كثيرون يؤمنون بأن المال هو الذي يجلب السعادة والسرور، فكم يحتاج المرء من النقود ليعيش سعيدا؟ هل يحتاج إلى راتب مليوني؟ أم عدة آلاف من الدولارات شهريا تكفي للشعور بالسعادة.

كشفت دراسة لموقع SuperJob، المختص في سوق العمل الروسي، عن متوسط الراتب الشهري الذي يحتاجه المواطن الروسي للشعور بالسعادة.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة فإن متوسط ما يحتاجه المواطن في روسيا للشعور بالسعادة يبلغ 173 ألف روبل شهريا أي ما يعادل نحو 2325 دولارا.

واللافت في الدراسة إلى أن سكان مدن روسية مثل كيروف أو أورنبورغ أو ليبيتسك كانوا أكثر تواضعا في تقدير حجم المال اللازم للسعادة مقارنة بسكان مدن روسية كبرى، وأشارت الدراسة إلى أن سكان موسكو كانت مطالبهم هي الأعلى.

وتم إجراء الدراسة في الفترة من 14 نيسان وحتى 10 أيار من العام الجاري.

وشارك في الدراسة 2500 شخص وتم اختيارهم من السكان النشطين اقتصاديا أي الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وخلصت الدراسة إلى الروس يحتاجون إلى 173 ألف روبل شهريا للشعور بالسعادة، وهو مستوى أعلى من شهر يناير الماضي، حينها كان الروس بحاجة إلى 166 ألف روبل شهريا للعيش بالسعادة.