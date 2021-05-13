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إقتصاد
ازدحام أمام محطات الوقود في مرجعيون
Lebanon 24
13-05-2021
|
04:10
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اصطفت أرتال السيارات منذ الصباح أمام محطات المحروقات في بلدات مرجعيون، لتتزود بالوقود، وعمد بعضهم الى ركن سياراتهم أمام المحطات حتى قبل أن تفتح أبوابها، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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