رغم التحديات المالية... هل تنتعش السياحة في اوروبا؟

قالت شركة "توي"، إنَّها أكثر تفاؤلاً بشأن انتعاش السياحة الصيفية، فقد أدت إعادة السفر في المملكة المتحدة إلى تحفيز الحجوزات، على الرغم من أنَّها أشارت إلى وجود اضطرابات محتملة خلال الأشهر المقبلة.وأضافت أكبر شركة سياحة في العالم في بيان يوم الأربعاء، إنَّ الزيادة في الطلب "ظهرت بوضوح في الأسابيع الأخيرة" مع تضاعف الحجوزات في إبريل.تحديات ماليةومع ذلك، قالت الشركة التي تتخذ من هانوفر الألمانية مقرّاً لها، إنَّها تتوقَّع انخفاضاً في الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر.وفي حال تدهور آفاق السفر الجوي، فقد تواجه تحديات في إعادة تمويل حوالي 4.6 مليار يورو من الديون المستحقة في الأشهر الـ 12 المقبلة.في هذا السياق، قال بيكي لين الذي يعمل كمحلل في"جيفريز" في مذكرة له: "التوجيه المسبق بشأن الإيرادات قد يكون مخيِّباً للآمال، ما زلنا نرى مخاطر سيولة قصيرة إلى متوسطة الأجل ومخاطر في الميزانية العمومية تتجاوز ذلك."انخفضت الأسهم 1.7% اعتباراً من الساعة 8:27 صباحاً في لندن، إذ يوجد السهم في القائمة الرئيسية.تفاؤل الصيفتمَّ إحياء الثقة في انتعاش السفر من خلال تحرُّك بريطانيا لاستعادة السفر الترفيهي بعد نجاح برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.ومع ذلك، هناك عدد قليل فقط من الوجهات التي تمَّ تصنفيها باللون الأخضر (يمكن السفر إليها) دون الحاجة إلى إخضاع الناس إلى الحجر الصحي. من جهته، يحاول الاتحاد الأوروبي تشغيل نظام جواز سفر اللقاح بحلول نهاية يونيو.قال الرئيس التنفيذي للشركة فريتز يوسن في بيان: "آفاق أوائل صيف 2021 تجعلني متفائلاً بالنسبة للسياحة، و"توي إيه جي"، إذ تقدِّم إنجلترا على وجه الخصوص إمكانات عندما يتمُّ فتح ممرَّات سفر جديدة إلى جنوب أوروبا بشكل متبادل خلال الأسابيع القليلة المقبلة".تعوِّل"توي" على الانتعاش لاستعادة التدفقات النقدية بعد الإبلاغ عن خسارة تشغيلية قدرها 1.3 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس. وأكَّدت أنَّها ستوفِّر 75% من طاقتها الإنتاجية لعام 2019 في ذروة أشهر الصيف من يوليو حتى سبتمبر.اختبار القدرة على الإيفاءقالت الشركة في تقريرها المالي في هذه المرحلة: "يمكن أيضاً أن تتعرَّض قدرة إيفاء الشركة للخطر" إذا لم تتمكَّن من الحصول على مزيد من تعليق الامتثال لتعهدات الديون.في العام التالي، سيتعيَّن عليها إعادة تمويل القروض لصندوق "بنك الائتمان لإعادة التنمية" (KfW) الألماني والتسهيلات الائتمانية المتجددة.وقالت"توي إيه جي" أيضاً، إنَّ هناك خطراً من أنَّ "تمديد التمويل الحالي أو المزيد من إجراءات الدعم الحكومي؛ سيكون ضرورياً".وذكرت الشركة أنَّ لديها 2.6 مليون حجز لصيف 2021، واصفة الرقم بأنَّه "مستوى مرتفع"، ومؤشر على اتجاه قوي للطلب.يذكر أنَّه اعتباراً من 2 مايو، انخفضت مستويات الحجز 69% عن الفترة المماثلة في عام 2019.في المملكة المتحدة، تعزَّزت الأعمال التجارية من خلال الإعلان الأسبوع الماضي عن السماح بالسفر الترفيهي إلى 12 وجهة بما في ذلك البرتغال اعتباراً من 17 مايو.أضافت "توي إيه جي" رحلات من لندن غاتويك، ومانشستر، وبرمنغهام، لقضاء عطلات لمدة 10 و11 ليلة في جزيرة ماديرا البرتغالية تحسُّباً لإعادة فتح المملكة المتحدة، الذي يسري في البداية على المطارات الإنجليزية، وكذلك من بريستول إلى فارو على ساحل الغرب البرتغالي.وتجدر الإشارة إلى أنَّ حجم السيولة بلغ 1.7 مليار يورو في 7 مايو.