السودان يتوقع إسقاط ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار

توقع رئيس الوزراء السوداني إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري، قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان.
وقال عبد الله حمدوك في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أجريت، يوم الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي يعقد في 17 أيار: "قبل أن نصل الى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الإفريقي، في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي".
وتابع أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى "نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام".