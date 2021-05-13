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إقتصاد
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
13-05-2021
|
21:45
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 12675 و12725 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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