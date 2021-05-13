كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 12675 و12725 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.