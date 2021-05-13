إقتصاد

هل فعلا سيستعيد المودعون أموالهم بالدولار؟

Lebanon 24
13-05-2021 | 23:06
A-
A+
Doc-P-822725-637565697075074917.jpg
Doc-P-822725-637565697075074917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت" الانباء الالكترونية": أصدر مصرف لبنان بياناً أعلن فيه عن استرداد المودعين جزءاً من أموالهم بالدولار تدريجاً. بالشكل، يُعتبر هذا القرار إنجازاً بعدما تمّ الحجز على أموال المواطنين، فماذا في تفاصيله؟

 

يقول الخبير الاقتصادي والمالي، جاسم عجاقة في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية: "لا أستغرب أن يأتي هذا القرار حالياً، إذ أنّ لجنة الرقابة على المصارف قامت بدرس أوراق المصارف ووضعها المالي والنقدي منذ أواخر شباط، ومن المؤكّد أنه أصبح لدى اللجنة صورة واضحة حول إمكانيّتها. وحتى ولو أنّ هذه الخطوة جاءت متأخرة قليلاً، وكان من المفترض أن تأتي من قبل، إلّا أنّها جيّدة، إذ من حقّ المودعين استعادة أموالهم".

 

ولكن يبقى السؤال من أين سيتمّ تمويل تسديد جزء من أموال المودعين؟  "من المفترض أن تؤمّن الأموال إمّا من الاحتياطي الإلزامي، أو من الزيادات على السيولة الأجنبية التي كوّنتها المصارف"، يؤكّد عجاقة.

 

ويلفت إلى أنّه، "في حال تمّ تمويل هذا القرار من إحتياطي المصرف المركزي فقد يكون لهذا الأمر ارتدادت سلبية من ناحية أن قدرة لبنان على التفاوض تصبح أضعف من السابق، فمع انخفاض الاحتياطي تنخفض قدرة لبنان على التفاوض. ولكن في النتيجة هذه أموال الناس وحقوقهم".

 

وفي حال أراد البعض عرقلة هذا القرار الذي هو حقّ للمودعين، فيُمكن عرقلته بطرق عدّة. وفي لبنان، حيث تدخل السياسة في تفاصيل معظم الأمور والقرارات".

 

المصدر: الأنباء الالكترونية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2021-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:00 | 2021-05-14
01:47 | 2021-05-14
23:42 | 2021-05-13
16:00 | 2021-05-13
14:45 | 2021-05-13
11:00 | 2021-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website