أيها اللبنانيون لا تهلعوا.. البنزين لن ينقطع والأسعار لن ترتفع!

كتبت "الأنباء" الالكترونية: معيشيا استمرت أزمة المحروقات، وقد أوضحت مصادر مستوردي المشتقات النفطية أسباب الشح في مادة البنزين فقالت إن ذلك "يعود لتأخر تفريغ الباخرة في خزانات الدورة والجية والزهراني".

وتوقعت في إتصال مع "الأنباء" الإلكترونية أن تعود الأمور الى مجراها الطبيعي بعد عطلة الفطر، داعية الى عدم الهلع والخوف من إنقطاع المادة لأنها متوفرة بكميات كبيرة "لكن عدم تسليم المحطات يعود الى انتقال عدوى التقنين الى تجار المشتقات النفطية". كما طمأنت الى عدم الخوف من الإرتفاع المفاجئ بالأسعار "لأن لا رفع للدعم بشكل مفاجئ عن البنزين قبل العمل بالبطاقة التمويلية".