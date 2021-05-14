إقتصاد

وزارة المالية الروسية تكشف عن فائض ميزانية البلاد

Lebanon 24
14-05-2021 | 14:01
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بلغ فائض الميزانية الروسية في الفترة من كانون الأول وحتى نيسان من هذا العام، وفقا للتقديرات الأولية، 204.991 مليار روبل (نحو 2.77 مليار دولار)، حسبما ذكرته وزارة المالية الروسية.

وقالت الوزارة الروسية، اليوم الجمعة، إن إيرادات الميزانية الروسية بلغت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 7.486 تريليون روبل، فيما وصلت نفقات الميزانية الروسية إلى 7.281 تريليون روبل.

وعن تفاصيل الإيرادات، أشارت الوزارة إلى أن معظم الإيرادات جاءت من هيئة الضرائب الروسية (4.846 تريليون روبل)، أما دائرة الجمارك الروسية فقد حولت 1.92 تريليون روبل، بينما حولت الهيئات الفدرالية الأخرى إلى الميزانية 719 مليار و446 مليون روبل.
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