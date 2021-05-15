إقتصاد

أرباحٌ مليارية لشركة "روس نفط" الروسية

Lebanon 24
15-05-2021 | 01:00
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كشفت شركة "روس نفط"، أكبر شركة نفط روسية، عن تسجيلها أرباحاً صافية بقيمة أكثر من ملياري دولار في الربع الأول من هذا العام، بعدما كانت قد سجلت خسارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة الروسية في بيان، أمس الجمعة، إنها سجلت في أول 3 أشهر من 2021 ربحا صافيا وفقا للمعايير الدولية المالية IFRS بقيمة 149 مليار روبل (2.013 مليار دولار) مقابل خسارة بقيمة 156 مليار روبل في نفس الفترة من عام 2020.


لكن عند مقارنة نتائج الربع الأول من 2021 مع نتائج الربع الرابع من 2020، نجد أن مؤشر الربحية قد تراجع بنحو النصف، حيث كانت الشركة قد سجلت في الربع الأخير من العام الماضي أرباحا بقيمة 324 مليار روبل.

ولقيت الشركة الروسية في الربع الأول من العام الجاري دعما من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق.

وعلى صعيد التداولات، تم تداول سهم شركة "روس نفط"، بحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، عند 7.34 دولار، بتراجع طفيف بنسبة 0.42% عن سعر التسوية السابق.

وبالنسبة لبورصة موسكو، فقد صعد مؤشرها أمس، حيث بلغ المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل 3640.80 نقطة، بزيادة نسبتها 0.11% عن سعر إغلاق أمس.


في حين صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.20% إلى 1550.10 نقطة.

 

 
المصدر: روسيا اليوم
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