4 مليارات يوميا.. هذا سبب خسائر إيلون ماسك وتراجع ثروته

تراجعت ثروة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك بأكثر من 20 مليار دولار منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد هبوط سهم شركة "تسلا"، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس" الأميركية.

وذكرت المجلة الأميركية أن ثروة ماسك تراجعت هذا الأسبوع بواقع 20.5 مليار دولار لتصل إلى 145.5 مليار دولار، فيما هبط سهم شركة "تسلا"، التي أسسها ويديرها ماسك، منذ بداية الأسبوع.

وأشارت إلى أن ماسك تراجع إلى المرتبة الثالثة في قائمة أغنى أغنياء العالم، وفقا لتصنيف "فوربس".

وأعلن الملياردير الأميركي أن شركة "تسلا" أوقفت بيع سياراتها الكهربائية بعملة "البيتكوين"، وأدى ذلك إلى تراجع قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 29% من الذروة التي سجلتها في نيسان الماضي، وإلى انخفاض سهم "تسلا" بنسبة 3%.