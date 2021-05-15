إقتصاد

الدولار إرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً

Lebanon 24
15-05-2021 | 10:12
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر السبت، ارتفاعاً طفيفاً، بـ12725 ليرة للبيع و12775 ليرة للشراء.
 

وصباحاً، تم التداول بتسعيرة تتراوح ما بين 12700 و12750 ليرة لكل دولار في السوق الموازية.

 

 

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