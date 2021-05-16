23
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بالأرقام.. تعرّفوا إلى لائحة أسعار اللقاحات الروسية
Lebanon 24
16-05-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وزارة التجارة والصناعة الروسية بأن أسعار اللقاحات ضد فيروس كورونا المسجلة في روسيا متشابهة تقريبا.
ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن تصريح للوزارة أن سعر جرعة واحدة من لقاح "أبيفاك كورونا" يبلغ 842 روبلا (نحو 11,5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر لقاح "سبوتنيك " 866,81 روبل.
وأشارت الوزارة إلى أن شراء اللقاحات يتم وفق هذه الأسعار المسلجة في الهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنتاجية للمصانع الروسية.
ويتم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في 7 مصانع، فيما يتم إنتاج لقاح "أبيفاك كورونا" في 3 مصانع. أما لقاح "كوفيفاك" فلا يتم إنتاجه إلا في مصنع تابع للشركة التي اخترعته.
أما إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" المسجل مؤخرا فستقوم بإنتاجه 8 مصانع، غير أن سعره لم يحدد بعد.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. الدولار "رجع" 1500 ليرة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. الدولار "رجع" 1500 ليرة
06:00 | 2021-05-15
15/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تثير ضجة بإطلالة صيفية بامتياز.. برونزاج وشورت جينز وأكثر! (صورة)
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تثير ضجة بإطلالة صيفية بامتياز.. برونزاج وشورت جينز وأكثر! (صورة)
04:30 | 2021-05-15
15/05/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين...احذروا هذه الطرقات في بيروت غدًا
Lebanon 24
إلى اللبنانيين...احذروا هذه الطرقات في بيروت غدًا
06:47 | 2021-05-15
15/05/2021 06:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السير باتجاه ضبيه متوقف تماماً.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
السير باتجاه ضبيه متوقف تماماً.. ماذا يحصل؟
14:59 | 2021-05-15
15/05/2021 02:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس...ركن سيارته أمام منزله وهذا ما تفاجأ به
Lebanon 24
في طرابلس...ركن سيارته أمام منزله وهذا ما تفاجأ به
08:42 | 2021-05-15
15/05/2021 08:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:00 | 2021-05-16
لا اعتمادات لاستيراد الدواء: وخطة ترشيد الدعم... أين أصبحت؟
03:30 | 2021-05-16
على وقع الاعتداءات على غزة.. "ستاندارد آند بورز" تكشف عن توقعاتها بشأن الاقتصاد الإسرائيلي
03:24 | 2021-05-16
السوق الموازية تفتتح صباح الأحد على تراجع في سعر صرف الدولار
02:30 | 2021-05-16
بدأت كمزحة.. قصة صعود عملة "دوجكوين" الرقمية
00:00 | 2021-05-16
بعد حجر لمدة 16 شهراً .. هذه وجهة سفر السعوديين الأولى
23:09 | 2021-05-15
فاتورة الموتور.. سترتفع 5 أضعاف؟
فيديو
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
04:00 | 2021-05-16
16/05/2021 11:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
03:42 | 2021-05-16
16/05/2021 11:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا هبطت المركبة الصينية على سطح المريخ.. فيديو ساحر!
Lebanon 24
هكذا هبطت المركبة الصينية على سطح المريخ.. فيديو ساحر!
02:00 | 2021-05-16
16/05/2021 11:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact