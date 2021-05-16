إقتصاد

بالأرقام.. تعرّفوا إلى لائحة أسعار اللقاحات الروسية

Lebanon 24
16-05-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-823426-637567507187738053.jpg
Doc-P-823426-637567507187738053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة التجارة والصناعة الروسية بأن أسعار اللقاحات ضد فيروس كورونا المسجلة في روسيا متشابهة تقريبا.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن تصريح للوزارة أن سعر جرعة واحدة من لقاح "أبيفاك كورونا" يبلغ 842 روبلا (نحو 11,5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر لقاح "سبوتنيك " 866,81 روبل.

وأشارت الوزارة إلى أن شراء اللقاحات يتم وفق هذه الأسعار المسلجة في الهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنتاجية للمصانع الروسية.

ويتم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في 7 مصانع، فيما يتم إنتاج لقاح "أبيفاك كورونا" في 3 مصانع. أما لقاح "كوفيفاك" فلا يتم إنتاجه إلا في مصنع تابع للشركة التي اخترعته.

أما إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" المسجل مؤخرا فستقوم بإنتاجه 8 مصانع، غير أن سعره لم يحدد بعد.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2021-05-16
03:30 | 2021-05-16
03:24 | 2021-05-16
02:30 | 2021-05-16
00:00 | 2021-05-16
23:09 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website