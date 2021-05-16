إقتصاد

بدأت كمزحة.. قصة صعود عملة "دوجكوين" الرقمية

Lebanon 24
16-05-2021 | 09:30
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لم يتخيل صديقان أن "دوجكوين" التي أطلقاها كمزحة ستخترق سوق العملات وتتحول في فترة قصيرة إلى إحدى أهم العملات الصاعدة في السوق.

وفي عام 2013، أنشئت العملة للسخرية من العملات الرقمية الأخرى لكن الإقبال عليها قفز بشكل غير متوقع، وفق ما ينقل تقرير من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ومع ازدهار استثمارات العملات الرقمية في 2021 شهدت العملة إقبالا عليها وسجلت في كانون الثاني قيمة 0.0054 دولار. وفي شهر أيار، قفزت قيمتها إلى أكثر من 0.74 دولار.

ونقلت الصحيفة شهادات لأشخاص اشتروا العملة، بعضهم كمزحة أيضا، ليتفاجأوا بصعود قيمتها، مثل ريتشارد لينز، البالغ من العمر 31 عاما، الذي قفز ما يملكه من عملات من 10000 دولار إلى 40000 دولار.

وبعد عثوره على القرص الصلب الذي خزن فيه عملته وفقده في وقت سابق، باع ما في حوزته من عملات بـ 70 ألف دولار.

أما فيكي ريتشاردز، فاشترت عملاتها عندما كان السعر 0.04 دولار ، واصلت الشراء بزيادات صغيرة وتمتلك حاليا حوالي 35,000 قطعة نقدية، وكشفت أنها ستحتفظ بعملاتها لعام آخر قبل بيعها.

وتنقل الصحيفة عن مسثتمر آخر يدعى هيث دوريت، اشترى بدوره العملة عندما كان سعرها لا يتجاوز 0.05 دولار ولايزال يستثمر فيها.

وتخزن العملات الرقمية في وسائط إلكترونية دون الحاجة إلى حساب مصرفي ويتم قبولها كوسيلة للدفع من قبل بعض الشركات.

يذكر أن عملة "بتكوين" الرقمية الأكثر شهرة في عالم العملات الرقمية بلغت قيمتها مستوى قياسيا تجاوز 62 ألف دولار، الشهر الماضي، في وقت تستعد شركة "كوين بيز" لتداول العملات الرقمية طرح أسهمها في بورصة وول ستريت.
المصدر: الحرة
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