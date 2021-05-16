بالأسماء.. هذه المناطق في دبي سجلت صفقات عقارية "مليارية" منذ بداية العام

سجلت 4 مناطق في دبي فقط حجم صفقات ضخما تم خلالها بيع وشراء العقارات السكنية على اختلاف أنواعها، بلغ أرقاماً مليارية.المناطق التي شهدت إجمالي صفقات تخطى المليار درهم في سوق الشقق السكنية والفندقية كانت على الترتيب: مرسى دبي ونخلة جميرا ومنطقة برج خليفة والخليج التجاري، أما مناطق الفلل السكنية فقد كانت من نصيب حدائق محمد بن راشد.وتصدرت مرسى دبي المناطق التي شهدت صفقات مليارية، بعدما تم فيها بيع 1644 شقة سكنية وفندقية بـ 3.4 مليار درهم منذ بداية العام الجاري حتى منتصف أيار، تلتها نخلة جميرا التي شهدت بيع 627 شقة سكنية وفندقية بـ 2.1 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة بـ690 شقة سكنية وفندقية قيمتها 1.8 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ 1327 شقة سكنية وفندقية ومكتباً تجارياً بقيمة 1.6 مليار درهم.أما على صعيد المناطق التي شهدت أكبر صفقات الفلل، فقد تصدرت منطقة حدائق محمد بن راشد بـ 1.3 مليار درهم قيمة مبيعات 589 فيلا سكنية، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بـ397 فيلا سكنية قيمتها 600 مليون درهم، ثم منطقة وادي الصفا 7 بـ295 فيلا سكنية بقيمة 414 مليون درهم، فمنطقة الثنية 4 التي شهدت بيع 143 فيلا سكنية بـ 296 مليون درهم، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان".