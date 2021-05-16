إقتصاد

دولار السوق الموازية.. كم سجّل عصر اليوم؟

Lebanon 24
16-05-2021 | 10:05
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم، وتراوح بين 12650- 12700 ليرة لكل دولار.

والجدير بالذكر أن دولار السوق الموازية بلغ في الفترة الصباحية 12670 - 12720 ليرة لبنانية لكل دولار.
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