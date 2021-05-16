دولار السوق الموازية.. كم سجّل عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم، وتراوح بين 12650- 12700 ليرة لكل دولار.



والجدير بالذكر أن دولار السوق الموازية بلغ في الفترة الصباحية 12670 - 12720 ليرة لبنانية لكل دولار.