22
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية.. كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
16-05-2021
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف عصر اليوم، وتراوح بين 12650- 12700 ليرة لكل دولار.
والجدير بالذكر أن دولار السوق الموازية بلغ في الفترة الصباحية 12670 - 12720 ليرة لبنانية لكل دولار.
مواضيع ذات صلة
السوق الموازية تفتتح صباح الأحد على تراجع في سعر صرف الدولار
Lebanon 24
السوق الموازية تفتتح صباح الأحد على تراجع في سعر صرف الدولار
16/05/2021 23:35:50
16/05/2021 23:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
16/05/2021 23:35:50
16/05/2021 23:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً
Lebanon 24
الدولار إرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله عصراً
16/05/2021 23:35:50
16/05/2021 23:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الارتفاع.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار إلى مزيد من الارتفاع.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
16/05/2021 23:35:50
16/05/2021 23:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
تابع
الأكثر قراءة
صورتان نادرتان لعادل إمام وزوجته تنتشران.. شاهدوا كيف كانا!
Lebanon 24
صورتان نادرتان لعادل إمام وزوجته تنتشران.. شاهدوا كيف كانا!
03:30 | 2021-05-16
16/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات تنتظر لبنان.. الأخير خطير جداً
Lebanon 24
3 سيناريوهات تنتظر لبنان.. الأخير خطير جداً
08:00 | 2021-05-16
16/05/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم قصير يحرج القاضية عون
Lebanon 24
فيلم قصير يحرج القاضية عون
01:15 | 2021-05-16
16/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للراغبين بالزواج: المُعادلة تغيّرت.. وإليكم بالأرقام كلفة العرس
Lebanon 24
للراغبين بالزواج: المُعادلة تغيّرت.. وإليكم بالأرقام كلفة العرس
02:30 | 2021-05-16
16/05/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تخسر اخر معاركها!
Lebanon 24
اسرائيل تخسر اخر معاركها!
06:00 | 2021-05-16
16/05/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:02 | 2021-05-16
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
11:00 | 2021-05-16
هجمات القرصنة تربك هذه الشركات
09:50 | 2021-05-16
لم توفر المحروقات للمواطنين.. المحطات في النبطية رفعت خراطيمها!
09:00 | 2021-05-16
في الصين تكبد 2.5 مليار دولار... وهذا هو السبب
07:10 | 2021-05-16
للمرة الأولى.. تصدير الأفوكادو اللبناني إلى المملكة المتحدة
07:00 | 2021-05-16
سوق الرهن الاميركي... هذا جديده
فيديو
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم تبكي على الهواء وتتأثّر.. هذا ما كشفته لجيسيكا عازار (فيديو)
05:00 | 2021-05-16
16/05/2021 23:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما في البيت الأبيض.. هل تذكرونه؟ (فيديو)
04:00 | 2021-05-16
16/05/2021 23:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
Lebanon 24
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. جلسة لمجلس الأمن ووزير الدفاع الأميركي يدعو للتهدئة (صور وفيديو)
03:42 | 2021-05-16
16/05/2021 23:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact