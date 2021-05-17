بينها لبنان.. السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 13 دولة

أعلنت السعودية، أمس الأحد، عن استمرار منع السفر، إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.
واستعدت المملكة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلانها رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من يوم غد الموافق 17 مايو 2021.
#الداخلية: حرصاً من المملكة على سلامة وأمن المواطنين.. استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا،روسيا البيضاء، الهند)،وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) May 16, 2021