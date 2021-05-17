بينها لبنان.. السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 13 دولة

أعلنت السعودية، أمس الأحد، عن استمرار منع السفر، إلى 13 دولة دون ‏الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.‏



واستعدت المملكة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلانها رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من يوم غد الموافق 17 مايو 2021.



وقالت الداخلية السعودية في بيان: "على المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي: ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند".

#الداخلية: حرصاً من المملكة على سلامة وأمن المواطنين.. استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا،روسيا البيضاء، الهند)،وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها.#واس_عام

— واس العام (@SPAregions) May 16, 2021





وأهابت الوزارة بالمواطنين السعوديين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها "توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم".