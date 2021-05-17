بسبب كورونا.. أسعار الشاي مرشحة للارتفاع!

حذر أصحاب مزارع الشاي في الهند بأن أسعاره قد ترتفع إذا تعذرت السيطرة على تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير بالخصوص، أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، علاوة على الجفاف، قد يؤديان إلى إعاقة عمليات حصاد الشاي.

ونقلت الصحيفة عن جمعية أصحاب مزارع الشاي المحلية أن 90 مزرعة شاي في ولاية آسام، أكبر منتج للشاي في البلاد، سجّلت بها ما مجموعه حوالي 500 حالة إصابة بفيروس كورونا.

بالمقابل، يرى أصحاب مزارع الشاي وجود حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد المدى الحقيقي للوباء، فيما تحاول السلطات وقف انتشار عدوى فيروس كورونا في 800 مزرعة أخرى بالولاية.

ويعتقد ممثلو النقابات العمالية أن ظروف المعيشة والعمل هي السبب وراء زيادة الإصابة بالأمراض بين عمال المزارع بولاية آسام.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تعمل على فتح نقاط تطعيم لعمال المزارع، لكن حتى الآن لم يتم تطعيم الجميع بسبب نقص اللقاحات.

إضافة إلى ذلك، تفاقم الوضع بسبب الجفاف الشديد في ولاية آسام والولايات الواقعة في شمال شرق البلاد.