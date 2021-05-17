إقتصاد

بسبب كورونا.. أسعار الشاي مرشحة للارتفاع!

Lebanon 24
17-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-823823-637568462614578102.jpg
Doc-P-823823-637568462614578102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر أصحاب مزارع الشاي في الهند بأن أسعاره قد ترتفع إذا تعذرت السيطرة على تفشي جائحة كورونا في البلاد.

 

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير بالخصوص، أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، علاوة على الجفاف، قد يؤديان إلى إعاقة عمليات حصاد الشاي.

 

ونقلت الصحيفة عن جمعية أصحاب مزارع الشاي المحلية أن 90 مزرعة شاي في ولاية آسام، أكبر منتج للشاي في البلاد، سجّلت بها ما مجموعه حوالي 500 حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

بالمقابل، يرى أصحاب مزارع الشاي وجود حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد المدى الحقيقي للوباء، فيما تحاول السلطات وقف انتشار عدوى فيروس كورونا في 800 مزرعة أخرى بالولاية.

 

ويعتقد ممثلو النقابات العمالية أن ظروف المعيشة والعمل هي السبب وراء زيادة الإصابة بالأمراض بين عمال المزارع بولاية آسام.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تعمل على فتح نقاط تطعيم لعمال المزارع، لكن حتى الآن لم يتم تطعيم الجميع بسبب نقص اللقاحات.

 

إضافة إلى ذلك، تفاقم الوضع بسبب الجفاف الشديد في ولاية آسام والولايات الواقعة في شمال شرق البلاد.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:00 | 2021-05-17
07:00 | 2021-05-17
06:26 | 2021-05-17
04:53 | 2021-05-17
04:00 | 2021-05-17
02:09 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website