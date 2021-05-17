إقتصاد

لأول مرة منذ عام... هكذا بدت أسعار المستهلكين في دبي

Lebanon 24
17-05-2021 | 14:00
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سجلت أسعار المستهلكين في دبي أول ارتفاع شهري منذ ايار2020، فقد ارتفعت في شهر إبريل بنسبة 0.17% عن شهر اذار، وذلك بحسب أرقام صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

في حين كانت على انخفاض بنسبة -0.02% الشهر الماضي مقارنة بأسعار فبراير 2021.

أما على أساس سنوي؛ فانخفضت الأسعار بنسبة 2.64% مقارنة بشهر إبريل 2020، بينما كان الانخفاض على أساس سنوي في شهر مارس الماضي بنسبة 3.87%، مقابل أسعار الشهر عينه من العام الماضي.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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