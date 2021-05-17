لأول مرة منذ عام... هكذا بدت أسعار المستهلكين في دبي

سجلت أسعار المستهلكين في دبي أول ارتفاع شهري منذ ايار2020، فقد ارتفعت في شهر إبريل بنسبة 0.17% عن شهر اذار، وذلك بحسب أرقام صادرة عن مركز دبي للإحصاء.في حين كانت على انخفاض بنسبة -0.02% الشهر الماضي مقارنة بأسعار فبراير 2021.أما على أساس سنوي؛ فانخفضت الأسعار بنسبة 2.64% مقارنة بشهر إبريل 2020، بينما كان الانخفاض على أساس سنوي في شهر مارس الماضي بنسبة 3.87%، مقابل أسعار الشهر عينه من العام الماضي.