ماذا يفعل هذا الملياردير؟

استحوذت شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية على أسهم شركات "فياكوم سي بي إس"، و"ديسكفوري"، و"بايدو"، التي تم بيعها بكميات ضخمة خلال انهيار شركة "آركيغوس" التابعة لبيل هوانغ.اشترت شركة "سوروس فاند مانيجمينت" أسهماً في "فياكوم" بقيمة 194 مليون دولار، وبقيمة 77 مليون دولار في "بايدو"، بالإضافة إلى 46 مليون دولار في "فيب شوب"، و34 مليون دولار في "تينسينت ميوزيك إنترتينمنت" خلال الربع الأول، بحسب أوراق للجهات التنظيمية صادرة يوم الجمعة الماضي، فيما قال مصدر مطلع على تداول الصندوق إن الشركة لم تحتفظ بالأسهم قبل انهيار "آركيغوس".وانهار "آركيغوس"، المكتب العائلي لمدير صندوق التحوط السابق هوانغ، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس بعد تكدّس الروافع المالية في محفظة مركّزة من الشركات الأمريكية والصينية. وفي ذروته، كان لدى مكتب العائلة أكثر من 20 مليار دولار من رأس المال، ومجموعة رهانات تتجاوز 100 مليار دولار.تم القضاء على هوانغ في غضون أيام فقط بعد تعثر الاستثمارات في أمثال "فياكوم" و"ديسكفوري"، مما دفع البنوك العالمية إلى البيع الإجباري للأسهم، والتي بيعت بعد ذلك في تداولات كبيرة.ومن المتوقع أن يكلف الفشل الذريع صناعة التمويل حوالي 10 مليارات دولار، وقد أدى إلى إجراء تحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتسبب في اضطراب كبير بمجموعة "كريدي سويس" بعد تجاوز الخسائر 5 مليارات دولار.استثمار الأزمةويعرض التقرير الربع سنوي "إف 13" أحد الأمثلة الأولى لكيفية محاولة صندوق التحوط الاستفادة من بقايا "آركيغوس" المتعثرة، إلى جانب تقديم نظرة ثاقبة حول شركة الاستثمار التي يمتلكها سوروس، والتي تديرها مديرة الاستثمار دون فيتزباتريك.وقالت "فيتزباتريك" لـ"بلومبرغ" في شهر مارس إنها مستعدة للقفز على الاضطرابات في السوق، حيث استثمرت 4 مليارات دولار خلال فترة "الموات التام" بسبب الوباء منذ عام، وشملت تلك الاستثمارات شراء الرهون العقارية السكنية بسعر رخيص.جلبت تلك الاستثمارات لشركة سوروس عوائد نسبتها 30% تقريباً في 12 شهراً حتى شهر فبراير، وإدارة 27 مليار دولار عبر مجموعة من الاستراتيجيات.وفي مقابلة مع برنامج "فرانت رو" على تلفزيون بلومبرغ، قالت "فيتزباتريك" البالغة من العمر 51 عاماً: "نحن على استعداد ليس فقط لمضاعفة حجمنا، بل لمضاعفته بثلاث مرات في أوقات التفكيك، بعد دراسة كافة الحقائق والظروف التي تدعم قيامنا بذلك".رفع سوروس رهانه أيضاً على شركة "أمازون" وشركة بناء المنازل "دي آر هورتون" DR Horton Inc، والتي تتمتع بثاني أكبر مركز في الأسهم العامة حالياً.وكشف التقرير الربع سنوي، والذي يتعين على مديري الأموال المشرفين على أكثر من 100 مليون دولار في الأسهم الأمريكية تقديمه فصلياً، عن امتلاك سوروس أسهماً أمريكية بقيمة 4.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 77 مليون دولار عن الربع السابق.وكان أكبر خروج في هذا الربع من شركة "بالانتير تكنولوجيز إنك" Palantir Technologies Inc، والتي شهدت بيع سوروس لـ 18.5 مليون سهم قيمتها نحو 435 مليون دولار.وكشفت الشركة أنها امتلكت في الأصل حصة بشركة البحث عن البيانات المثيرة للجدل، التي يسيطر عليها "بيتر ثيل"، في شهر نوفمبر، لكنها عادت وقالت في بيان سريع إن الاستثمار الأصلي تم في عام 2012 وأعربت عن أسفها للقرار.