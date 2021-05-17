إقتصاد

بعد تراجع خلال النهار.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم في السوق الموازية

Lebanon 24
17-05-2021 | 14:21
A-
A+
Doc-P-824042-637568834305780506.jpg
Doc-P-824042-637568834305780506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حافظ الدولار، مساء اليوم، على سعره في السوق الموازية، إذ تراوح بين 12625 ليرة لبنانية للمبيع و 12675 ليرة لبنانية للشراء، علماً أنه سجل عصر اليوم السعر نفسه.

وصباحاً، كان الدولار تراوح بين 12650 ليرة لبنانية للمبيع و 12700 ليرة لبنانية للشراء.

ويأتي ذلك وسط معلومات بدأت بالتداول سريعاً عن إنخفاض ملحوظ في سعر الصرف، تجاوز الـ300 ليرة، مع اولى ساعات شيوع خبر اطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة. ولكن لغاية ساعات ما بعد الظهر بقيت التسعيرة في السوق الموازية تسجل السعر نفسه، أي 12625 ليرة للبيع و12675 ليرة للشراء.

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-05-17
14:00 | 2021-05-17
11:00 | 2021-05-17
10:28 | 2021-05-17
09:00 | 2021-05-17
07:00 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website