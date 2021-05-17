بعد تراجع خلال النهار.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم في السوق الموازية

حافظ الدولار، مساء اليوم، على سعره في السوق الموازية، إذ تراوح بين 12625 ليرة لبنانية للمبيع و 12675 ليرة لبنانية للشراء، علماً أنه سجل عصر اليوم السعر نفسه.

وصباحاً، كان الدولار تراوح بين 12650 ليرة لبنانية للمبيع و 12700 ليرة لبنانية للشراء.

ويأتي ذلك وسط معلومات بدأت بالتداول سريعاً عن إنخفاض ملحوظ في سعر الصرف، تجاوز الـ300 ليرة، مع اولى ساعات شيوع خبر اطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة. ولكن لغاية ساعات ما بعد الظهر بقيت التسعيرة في السوق الموازية تسجل السعر نفسه، أي 12625 ليرة للبيع و12675 ليرة للشراء.