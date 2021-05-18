إقتصاد

بايدن وزوجته يكشفان عن حجم مداخيلهما.. إليكم كم يتقاضى الرئيس الأميركي

Lebanon 24
18-05-2021 | 00:35
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كشف البيت الأبيض عن الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن للعام 2020.

وتشير الإقرارات إلى أن إجمالي مداخيل بايدن وعقيلته بلغ 607 آلاف و336 دولارا.

وحسب بيان البيت الأبيض، فإن بايدن وزوجته دفعا الضرائب الفدرالية بحجم 157 ألفا و414 دولارا، حيث بلغت نسبة الضرائب على مداخيلهما 25.9%. 
المصدر: وكالات
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