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إقتصاد
كميات ضخمة من الهيدروجين الأخضر تنتجها عُمان
Lebanon 24
18-05-2021
|
07:00
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كشف مطوِّرون في قطاع الطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء أنَّ "كونسورتيوم" يضمُّ شركة النفط العمانية المملوكة للدولة "أوكيو" سيطوِّر مشروعاً للطاقة المتجددة في الدولة الخليجية، وهو قادر على إنتاج ملايين الأطنان سنوياً من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون.
وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيتألف من 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية المتجددة، وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين، وفقاً لبيان صدر اليوم الثلاثاء.
يتزايد اعتبار ما يعرف بالهيدروجين الأخضر- الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة- وقود المستقبل لتقليل انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود الأحفوري.
الأعضاء الآخرون في "الكونسورتيوم"، هم: "إنتركونتننتال إنرجي" التي مقرّها هونج كونج، وهي شركة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، و"إنرتك"؛ وهي شركة تعمل في استثمار وتطوير الطاقة النظيفة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وقال البيان: "سيساعد المشروع على إحداث تحول لقاعدة المهارات، والخبرات الفنية في مجال الطاقة المتجددة بسلطنة عمان، مما يوفِّر عدداً كبيراً من الوظائف مرتفعة القيمة مع تشييد الموقع وتشغيله".
تسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع مصادر اقتصاداتها من خلال استحداث قطاعات ومصادر إيرادات جديدة، وهو ما يشمل دفعةً كبيرةً في قطاع الطاقة المتجددة.
وتعتزم أبوظبي إنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتعمل السعودية على مشروع هيدروجين بخمسة مليارات دولار في منطقة الأعمال "نيوم" ذات التقنية العالية.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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