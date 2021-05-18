حب الله: وزارة الصناعة تخضع منتجات الاسمنت لاجازة تصدير مسبقة

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قراراً حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.

وجاء في القرار:

إن وزير الصناعة،



بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة)،بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إنشاء وزارة الصناعة)،بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 438/م ص تاريخ 12/5/2021ونظرا للشح في مواد الإسمنت بالسوق الداخلي، الذي يؤثرعلى الأسعار والإقتصاد اللبناني وعلى الحركة العمرانية،بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،يقرر ما يلي:المادة الأولى: تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.نسخة تبلغ:الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراءوزارة المالية – مديرية الجمارك العامةوزارة المالية – المجلس الأعلى للجماركوزارة الإقتصاد والتجارةمؤسسة المحفوظات الوطنيةالمصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعةجمعية الصناعيين اللبنانييناتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة