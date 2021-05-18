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إقتصاد
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
18-05-2021
|
10:15
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 12725 - 12775 ليرة لكل دولار.
وكانت افتتحت السوق الموازية صباحا على سعر تراوح بين 12630 - 12680 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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