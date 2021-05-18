دولار السوق الموازية يرتفع.. هذا ما سجّله عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 12725 - 12775 ليرة لكل دولار.

وكانت افتتحت السوق الموازية صباحا على سعر تراوح بين 12630 - 12680 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.