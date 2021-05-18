غرفة طرابلس ناقشت مع البنك الاوروبي إمكان تزويد مرفأ طرابلس "سكانر"

عقد لقاء تواصل وحوار عبر تقنية "زوم" بين رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ومديرتها ليندا سلطان ومديرة مكتب لبنان للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار غرتشن بيري والفريق المتخصص العامل لدى البنك والمؤلف من علي زغيب وأسعد الترك,وتركز البحث على مشروعين وطنيين يتمثلان في إمكان تزويد مرفأ طرابلس الكبرى الآلات والمعدات التقنية المتطورة لا سيما "السكانر" لمراقبة دخول البضائع الى حرمه وخروجها منه لتعزيز صدقية مرافق لبنان الإقتصادية العامة تجاه المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي سد مختلف الثغرات التي يمكن أن تنعكس سلبا على علاقات لبنان التجارية مع الخارج، وكذلك توفير الأمن الغذائي الوطني للمجتمع اللبناني من طرابلس الكبرى عبر تشييد إهراءات للحبوب والقمح على أرض مرفأ طرابلس".واكد دبوسي أن "الإستعانة بقدرات وخبرات شركات متخصصة من القطاع الخاص يعود بالمنفعة على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأن يتم الإستناد في هذا السياق الى إعداد دراسات جدوى"، مشددا على "أهمية وجود رؤية إستراتيجية شاملة في مقاربة الشؤون الإستثمارية والإقتصادية والإنمائية العامة تتحقق عبرها عملية النهوض بالإقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة".وخلص المجتمعون الى "تأكيد إستمرار علاقات التعاون الوثيق في مضمار التنمية الإقتصادية والإجتماعية بكل جوانبها، والتي تتلازم مع التطلعات المشتركة لكل من غرفة طرابلس والشمال والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار لترسيخ دعائم بناء الثقة والمساهمة في حماية المؤسسات الإقتصادية اللبنانية العامة وتطوير خدماتها وأعمالها في أجواء آمنة ومستقرة".