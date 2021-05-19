اجتماع في "ايدال" للبحث في حلول مشاكل التصدير

في إطار البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه التصدير لاسيما الكشف على البضائع المصدرة، عُقد اليوم اجتماع في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ضم رئيس مجلس الإدارة الدكتور مازن سويد، نائب الرئيس علاء حمية، رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية وعضو مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان المهندس رفلة دبانة، رئيس مصلحة مرفأ بيروت هيثم إبراهيم، رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل، أمين سر النقابة إبراهيم الترشيشي، ممثلين عن شركتي المراقبة TUV و SGS وعدد من المصدرين.
بداية، تحدث خليل عن ضرورة توفير سكانر جديد في مرفأ بيروت مؤكدا ان للموضوع جانبين تقني وسياسي يجب معالجتهما. وأعلن عن القيام بزيارة مع مجلس العلاقات السعودي-اللبناني للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري لمتابعة الموضوع ومناقشة الحلول والاقتراحات معه.