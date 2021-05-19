اجتماع في "ايدال" للبحث في حلول مشاكل التصدير

في إطار البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه التصدير لاسيما الكشف على البضائع المصدرة، عُقد اليوم اجتماع في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ضم رئيس مجلس الإدارة الدكتور مازن سويد، نائب الرئيس علاء حمية، رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد الغرف اللبنانية وعضو مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان المهندس رفلة دبانة، رئيس مصلحة مرفأ بيروت هيثم إبراهيم، رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل، أمين سر النقابة إبراهيم الترشيشي، ممثلين عن شركتي المراقبة TUV و SGS وعدد من المصدرين.

بداية، تحدث خليل عن ضرورة توفير سكانر جديد في مرفأ بيروت مؤكدا ان للموضوع جانبين تقني وسياسي يجب معالجتهما. وأعلن عن القيام بزيارة مع مجلس العلاقات السعودي-اللبناني للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري لمتابعة الموضوع ومناقشة الحلول والاقتراحات معه.



وأوضح الترشيشي أن الوضع التصديري سيء مطالبا بدور أكبر لشركات المراقبة من أجل الكشف على الانتاج الذي يتم تصديره ومراقبته، لاسيما مع بدء موسم الفاكهة الصيفية الشهر المقبل.وأكد دبانة على ضرورة أن تتضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تخطي هذه الأزمة خصوصا أن معظم الانتاج الزراعي اللبناني يُصدر إلى الدول العربية لاسيما السعودية. واقترح امكانية شراء آلات سكانر من قبل الغرف اللبنانية، على أن يتم تركيبها على الحدود كهبة للدولة اللبنانية.من ناحيته، أكد سويد على السعي من أجل حل هذه المشكلة ومواجهة التحديات الناتجة عنها مشيرا إلى جهوزية المؤسسة واستعدادها المتواصل للوقوف إلى جانب القطاعات الانتاجية لاسيما الزراعية منها. وتم الاتفاق على مواصلة البحث والتواصل حتى معالجة المشكلة.