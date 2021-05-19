بعد أن سجل صباحاً 12700 ليرة لبنانية...كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12650 و 12750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12650 و12700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.