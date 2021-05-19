إقتصاد

بعد أن سجل صباحاً 12700 ليرة لبنانية...كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
19-05-2021 | 01:54
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 12650 و 12750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12650 و12700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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