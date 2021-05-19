إقتصاد

ارتفاع بالبنزين والمازوت بعد أزمة العيد.. هكذا أصبح جدول الأسعار

Lebanon 24
19-05-2021 | 07:33
A-
A+
Doc-P-824591-637570066223993464.jpg
Doc-P-824591-637570066223993464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بعد أزمة البنزين في عيد الفطر، سجلت أسعار البنزين 95 و98 اوكتان والمازوت ارتفاعاً بلغ 1200 ليرة، اما سعر الغاز فزاد 1300 ليرة.
وباتت الأسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 اوكتان: 40900 ليرة
بنزين 98 اوكتان: 42100 ليرة

المازوت: 28600 ليرة
والغاز: 25500 ليرة.

ويعود سبب أزمة المحروقات التي انفجرت الأسبوع الفائت إلى تفشّي رائحة رفع الدعم عن المحروقات نهاية الشهر الجاري، وفق ما يردّد أصحاب المحطات، باعتباره السبب المباشر لاصطفاف طوابير السيارات عند المحطات، من دون تهميش واقع أنّ البعض منها عمد إلى احتكار المحروقات وإقفال أبوابه، بينما عمدت محطات أخرى الى التقنين على المواطنين في الكمية.

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:30 | 2021-05-19
02:38 | 2021-05-19
02:30 | 2021-05-19
01:30 | 2021-05-19
23:12 | 2021-05-18
13:54 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website