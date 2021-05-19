ارتفاع بالبنزين والمازوت بعد أزمة العيد.. هكذا أصبح جدول الأسعار

بعد أزمة البنزين في عيد الفطر، سجلت أسعار البنزين 95 و98 اوكتان والمازوت ارتفاعاً بلغ 1200 ليرة، اما سعر الغاز فزاد 1300 ليرة.

وباتت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 اوكتان: 40900 ليرة

بنزين 98 اوكتان: 42100 ليرة



المازوت: 28600 ليرةوالغاز: 25500 ليرة.

ويعود سبب أزمة المحروقات التي انفجرت الأسبوع الفائت إلى تفشّي رائحة رفع الدعم عن المحروقات نهاية الشهر الجاري، وفق ما يردّد أصحاب المحطات، باعتباره السبب المباشر لاصطفاف طوابير السيارات عند المحطات، من دون تهميش واقع أنّ البعض منها عمد إلى احتكار المحروقات وإقفال أبوابه، بينما عمدت محطات أخرى الى التقنين على المواطنين في الكمية.